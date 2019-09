மாநில செய்திகள்

சிவில் நீதிபதிகளுக்கான தேர்வுக்கு மனித நேய மையமும், பார் கவுன்சிலும் இணைந்து இலவச பயிற்சி - நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + For the selection of Civil Judges Free training Apply from tomorrow

சிவில் நீதிபதிகளுக்கான தேர்வுக்கு மனித நேய மையமும், பார் கவுன்சிலும் இணைந்து இலவச பயிற்சி - நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்