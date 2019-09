மாநில செய்திகள்

மத்திய, மாநில அரசு அலுவலகங்களில் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கே வேலை ம.தி.மு.க. மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + In central and state government offices Work for Tamils in Tamil Nadu

மத்திய, மாநில அரசு அலுவலகங்களில் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கே வேலை ம.தி.மு.க. மாநாட்டில் தீர்மானம்