மாநில செய்திகள்

நெய், வெண்ணெய், பால்பவுடர், தயிர் உள்பட: ‘ஆவின்’ பால் பொருட்களின் விலை உயர்வு - நாளை மறுநாள் முதல் அமலுக்கு வருகிறது + "||" + High prices of milk products From the day after tomorrow Comes into effect

நெய், வெண்ணெய், பால்பவுடர், தயிர் உள்பட: ‘ஆவின்’ பால் பொருட்களின் விலை உயர்வு - நாளை மறுநாள் முதல் அமலுக்கு வருகிறது