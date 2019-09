மாநில செய்திகள்

தமிழை உலக பொது மொழி ஆக்க வேண்டும்குமரி அனந்தன் விருப்பம் + "||" + Tamil should be made the world common language Kumari Ananthan Option

தமிழை உலக பொது மொழி ஆக்க வேண்டும்குமரி அனந்தன் விருப்பம்