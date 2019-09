மாநில செய்திகள்

திருப்பூர் அமராவதி அணையிலிருந்து குறுவை சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்க முதல் அமைச்சர் உத்தரவு + "||" + CM orders to open water for minor cultivation from Amravati Dam in Tirupur

