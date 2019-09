மாநில செய்திகள்

மானியச் சலுகைகளை வழங்கிமின்சார வாகனங்கள் விலையை குறைக்க அரசு முன்வர வேண்டும்டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The government should come forward to reduce the price of electric vehicles Dr. Ramadas Emphasis

