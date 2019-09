மாநில செய்திகள்

மின்சார வாகன கொள்கைப்படி புதிதாக தொடங்கும் தொழிற்சாலைகளில்வேலைவாய்ப்புகளை பெற ஐ.டி.ஐ. மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சிகமிஷனர் பா.ஜோதிநிர்மலா சாமி தகவல் + "||" + ITI to get jobs Special training for students Commissioner P Jothinirmala Sami Information

மின்சார வாகன கொள்கைப்படி புதிதாக தொடங்கும் தொழிற்சாலைகளில்வேலைவாய்ப்புகளை பெற ஐ.டி.ஐ. மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சிகமிஷனர் பா.ஜோதிநிர்மலா சாமி தகவல்