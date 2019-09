மாநில செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை தூண்டியதாக வழக்கு:மதுரை கோர்ட்டில் முகிலன் உள்பட 3 பேர் ஆஜர் + "||" + Three others including Mukhilan appear in Madurai court

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை தூண்டியதாக வழக்கு:மதுரை கோர்ட்டில் முகிலன் உள்பட 3 பேர் ஆஜர்