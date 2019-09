மாநில செய்திகள்

ரூ.70 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டகாவல் - தீயணைப்பு துறை புதிய கட்டிடங்கள்எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் + "||" + New buildings for the Police - Fire Department Edapady Palanisamy opened

ரூ.70 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டகாவல் - தீயணைப்பு துறை புதிய கட்டிடங்கள்எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார்