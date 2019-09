மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மழை தொடரும்:14 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புவானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு + "||" + Rainfall will continue for 3 days in Tamil Nadu

