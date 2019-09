மாநில செய்திகள்

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால்தமிழகத்தில் 24, 25-ந்தேதிகளில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புவானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு + "||" + Heavy rainfall in Tamil Nadu on the 24th and 25th

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால்தமிழகத்தில் 24, 25-ந்தேதிகளில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புவானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு