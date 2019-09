மாநில செய்திகள்

கண்டலேறு அணையில் இருந்துபூண்டி ஏரிக்கு 24-ந்தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படும்பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Water will be opened at Pondi Lake on the 24th

