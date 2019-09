மாநில செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதியாக வி.ராமசுப்பிரமணியன் நாளை பதவி ஏற்புதலைமை நீதிபதி பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் + "||" + As a Supreme Court Justice V. Ramasubramanian to take office tomorrow

