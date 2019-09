மாநில செய்திகள்

புதிதாக 825 மின்சார பஸ்கள் வாங்கப்படும் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + New Electric buses will be purchased Minister MR Vijayabaskar Information

புதிதாக 825 மின்சார பஸ்கள் வாங்கப்படும் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல்