மாநில செய்திகள்

பரம்பிகுளம்-ஆழியாறு நதிநீர் பங்கீட்டு பிரச்சினை: எடப்பாடி பழனிசாமி, பினராயி விஜயனுடன் 25-ந் தேதி சந்திப்பு + "||" + The problem of river water distribution Edapadi Palanisamy, With Pinarayi Vijayan Meeting on the 25th

பரம்பிகுளம்-ஆழியாறு நதிநீர் பங்கீட்டு பிரச்சினை: எடப்பாடி பழனிசாமி, பினராயி விஜயனுடன் 25-ந் தேதி சந்திப்பு