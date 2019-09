மாநில செய்திகள்

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தோல் தொழில் துறையில் 20 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் - மத்திய மந்திரி மகேந்திரநாத் பாண்டே தகவல் + "||" + In the leather industry 20 lakh jobs will be created Union Minister Mahendranath Pandey informed

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தோல் தொழில் துறையில் 20 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் - மத்திய மந்திரி மகேந்திரநாத் பாண்டே தகவல்