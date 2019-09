மாநில செய்திகள்

‘போராட்ட களத்தையே வாழ்வாக்கி வெற்றி கண்டவர் கருணாநிதி’ சிலை திறப்பு விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் + "||" + Karunanidhi At the opening of the statue Courtesy of MK Stalin

‘போராட்ட களத்தையே வாழ்வாக்கி வெற்றி கண்டவர் கருணாநிதி’ சிலை திறப்பு விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம்