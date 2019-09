மாநில செய்திகள்

8 மாதமாக தன்னிடம் பேசாமல் கோபித்துக்கொண்டிருந்த மகளிடம் பேசுவதற்காக குளத்தை சுத்தம் செய்த தந்தை + "||" + To speak to the daughter Father who cleaned the pond

8 மாதமாக தன்னிடம் பேசாமல் கோபித்துக்கொண்டிருந்த மகளிடம் பேசுவதற்காக குளத்தை சுத்தம் செய்த தந்தை