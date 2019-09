மாநில செய்திகள்

இனவாதத்தை போன்று சாதியவாதமும் வன்கொடுமை என்று ஐ.நா. சபை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அமெரிக்காவில் நடந்த மாநாட்டில், தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. வலியுறுத்தல் + "||" + At the convention in the United States Thol.Thirumavalavan MP Emphasis

