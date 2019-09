மாநில செய்திகள்

‘பேனர்’ விழுந்து சுபஸ்ரீ பலியான விவகாரம்: அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Banner falls and Subasree kills Why not take action against the authoritiesFor the government, the High question

‘பேனர்’ விழுந்து சுபஸ்ரீ பலியான விவகாரம்: அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு கேள்வி