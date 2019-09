மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் 412 மையங்களில்: அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு இலவச பயிற்சி தொடக்கம் - சென்னையில் 10 இடங்களில் நடக்கிறது + "||" + All over Tamil Nadu For government school students Free Training for NEET Examination

தமிழகம் முழுவதும் 412 மையங்களில்: அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு இலவச பயிற்சி தொடக்கம் - சென்னையில் 10 இடங்களில் நடக்கிறது