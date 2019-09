மாநில செய்திகள்

200 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எங்கள் கிராமத்தில் மது, பீடி, சிகரெட் விற்பனை கிடையாது - ஐகோர்ட்டு நீதிபதி பெருமிதம் + "||" + In our village Alcohol, beer, cigarettes No sales

200 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எங்கள் கிராமத்தில் மது, பீடி, சிகரெட் விற்பனை கிடையாது - ஐகோர்ட்டு நீதிபதி பெருமிதம்