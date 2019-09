மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கலாம் - தேர்தல் ஆணையம் தகவல் + "||" + You can add the name to the local electoral rolls - Election Commission Information

உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கலாம் - தேர்தல் ஆணையம் தகவல்