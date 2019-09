மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வில் ஆள்மாறாட்டம்: “மகனை டாக்டராக்க ஆசைப்பட்டு புரோக்கருக்கு ரூ.20 லட்சம் கொடுத்தேன்” உதித்சூர்யா தந்தை பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + my son to become a doctor and gave the broker Rs 20 lakh Udit Surya Father's confession

‘நீட்’ தேர்வில் ஆள்மாறாட்டம்: “மகனை டாக்டராக்க ஆசைப்பட்டு புரோக்கருக்கு ரூ.20 லட்சம் கொடுத்தேன்” உதித்சூர்யா தந்தை பரபரப்பு வாக்குமூலம்