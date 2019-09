ஐ.நா.சபையில் தமிழ் சொன்னீர்கள், பேரானந்தம் பிரதமர் அவர்களே -கவிஞர் வைரமுத்து

சென்னை,

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 74-வது கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி நேற்று உரையாற்றினார்.

அப்போது தமிழில் பேசிய பிரதமர் மோடி, 3000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் வாழ்ந்த சிறந்த புலவர் கணியன் பூங்குன்றனார், உலகின் தொன்மையான தமிழ் மொழியில், "யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளீர்" என்று பாடியுள்ளார். இதன் அர்த்தம், எங்களுக்கு அனைத்து இடமும் சொந்தம். அனைவருமே எங்கள் உறவினர் என்பது. இதுதான் இந்தியாவின் தனித்தன்மை என்று கூறினார்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக தற்போது கவிஞர் வைரமுத்து தனது கருத்தினை டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதில், ஐ.நா சபையில் தமிழ் சொன்னீர்கள் பேரானந்தம் பிரதமர் அவர்களே. தாயகத்திலும் தமிழ் உயர்த்தினால் நன்றி உரைப்போம் நாங்களே. என பதிவிட்டுள்ளார்.

ஐ.நா சபையில் தமிழ் சொன்னீர்கள்

பேரானந்தம் பிரதமர் அவர்களே.

தாயகத்திலும் தமிழ் உயர்த்தினால்

நன்றி உரைப்போம் நாங்களே.

*

You referred immortal verses from Tamil in the UN.

Blissful, Dear Prime minister. @PMOIndia

Thankful, we shall be if you rise up Tamil in homeland too.