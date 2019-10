மாநில செய்திகள்

கண்டலேறுவில் இருந்து பூண்டி வரை குழாய்: அ.தி.மு.க. அரசு நிராகரித்த திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த நினைப்பது ஏன்? முதல்-அமைச்சருக்கு, துரைமுருகன் கேள்வி + "||" + ADMK Plan rejected by the Government Why Implementation? For the Chief-Minister, the Duraimurugan question

கண்டலேறுவில் இருந்து பூண்டி வரை குழாய்: அ.தி.மு.க. அரசு நிராகரித்த திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த நினைப்பது ஏன்? முதல்-அமைச்சருக்கு, துரைமுருகன் கேள்வி