மாநில செய்திகள்

‘அதிகாரிகள் துணையின்றி முறைகேட்டுக்கு வாய்ப்பில்லை’ ‘நீட்’ தேர்வில் இந்திய அளவில் ஆள்மாறாட்டம் நடந்துள்ளதா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + In the Neet Examination At the Indian level Whether impersonation has taken place The question of High Court

‘அதிகாரிகள் துணையின்றி முறைகேட்டுக்கு வாய்ப்பில்லை’ ‘நீட்’ தேர்வில் இந்திய அளவில் ஆள்மாறாட்டம் நடந்துள்ளதா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி