மாநில செய்திகள்

தஞ்சை ராஜகோபால சுவாமி கோவிலில் இருந்து 69 ‌ஆண்டுகளுக்கு முன் காணாமல் போன 2 சிலைகள் மீட்பு + "||" + Two statues missing from Tanjore Rajagopalaswamy temple 69 years ago were recovered

தஞ்சை ராஜகோபால சுவாமி கோவிலில் இருந்து 69 ‌ஆண்டுகளுக்கு முன் காணாமல் போன 2 சிலைகள் மீட்பு