மாநில செய்திகள்

தமிழக வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு வழங்கிய ரூ.3,600 கோடியை பயன்படுத்தவில்லை கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு + "||" + Provided by the central government Rs.3,600 crore was not used MP Kanimozhi Allegation

தமிழக வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு வழங்கிய ரூ.3,600 கோடியை பயன்படுத்தவில்லை கனிமொழி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு