சீன அதிபர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நோக்கில் சென்னை வந்த 5 பேர் கைது + "||" + Five arrested in Chennai Opposition to visit Chinese prisident

