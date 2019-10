மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்ட5 ரெயில் பாதை திட்டங்களை ரத்து செய்யக்கூடாதுஅன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + 5 Railroad plans should not be canceled Anbumani Ramadoss Emphasis

தமிழகத்தில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்ட5 ரெயில் பாதை திட்டங்களை ரத்து செய்யக்கூடாதுஅன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்