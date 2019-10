மாநில செய்திகள்

ஹஜ் பயணத்திற்கு ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + For the journey of Hajj Only online Must apply Announcement of Government of Tamil Nadu

ஹஜ் பயணத்திற்கு ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு