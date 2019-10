மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வில் குறைவான மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களை சித்தா, ஆயுர்வேதா படிப்புகளில் சேர்க்கக்கோரி வழக்கு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு, ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + Siddha, Ayurveda Case to educated in studies Central and State Governments High Court notice

நீட் தேர்வில் குறைவான மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களை சித்தா, ஆயுர்வேதா படிப்புகளில் சேர்க்கக்கோரி வழக்கு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு, ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்