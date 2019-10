மாநில செய்திகள்

நாங்குநேரி இடைத்தேர்தல்: நெல்லை மாவட்டத்தில் 4 நாட்களுக்கு, டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும் என அறிவிப்பு + "||" + Nanguneri by-election: Tasmac shops to be closed for 4 days in Tirunelveli district

நாங்குநேரி இடைத்தேர்தல்: நெல்லை மாவட்டத்தில் 4 நாட்களுக்கு, டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும் என அறிவிப்பு