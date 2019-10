மாநில செய்திகள்

மதுரையில் தீபாவளிக்கு முந்தைய இரு நாட்கள் அதிகாலை 2 மணி வரை கடைகளை நடத்த உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை அனுமதி + "||" + High Court branch in Madurai allowed Madurai to run its shops till 2 a.m, for two days before Diwali

