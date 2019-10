மாநில செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் இருக்கும் 7 பேர் விடுதலையில் கவர்னர் முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + 7 were released The governor decision must be officially announced Emphasis by Dr. Ramadoss

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் இருக்கும் 7 பேர் விடுதலையில் கவர்னர் முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்