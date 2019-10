மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் பொய்களையும், அவதூறுகளையும் சொல்லி பிரசாரம் செய்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + The Chief-Minister lies and He also preaches slander The accusation of MK Stalin

முதல்-அமைச்சர் பொய்களையும், அவதூறுகளையும் சொல்லி பிரசாரம் செய்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு