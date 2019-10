மாநில செய்திகள்

காப்பி அடிக்க அனுமதித்த 2 தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் தேர்வு நடத்த தடை மாணவர்கள் வேறு கல்லூரியில் தேர்வு எழுத வேண்டும் + "||" + Allowed to hit the coffee 2 Private Medical Colleges Prohibited to hold exams

காப்பி அடிக்க அனுமதித்த 2 தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் தேர்வு நடத்த தடை மாணவர்கள் வேறு கல்லூரியில் தேர்வு எழுத வேண்டும்