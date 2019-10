மாநில செய்திகள்

சட்ட ஆணைய பரிந்துரை கிடப்பில் போடப்பட்டதால் நீதிமன்றங்களில் அதிக வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி வி.ராமசுப்பிரமணியன் பேச்சு + "||" + More cases in the courts Are outstanding Supreme Court Justice V. Ramasubramanian Speech

சட்ட ஆணைய பரிந்துரை கிடப்பில் போடப்பட்டதால் நீதிமன்றங்களில் அதிக வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி வி.ராமசுப்பிரமணியன் பேச்சு