மாநில செய்திகள்

‘டாக்டர் பட்டம் பெற்றதன் மூலம் எனது பொறுப்புகள் அதிகரித்துள்ளது’ பட்டமளிப்பு விழாவில், எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Responsibilities have increased At the graduation ceremony Edapadi Palanisamy Talk

‘டாக்டர் பட்டம் பெற்றதன் மூலம் எனது பொறுப்புகள் அதிகரித்துள்ளது’ பட்டமளிப்பு விழாவில், எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு