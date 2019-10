மாநில செய்திகள்

காவல் பணியை தியாகமாய் செய்து வரும் காவலர்கள் அனைவருக்கும் தலை வணங்குகிறேன் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Police mission Sacrifice Will be doing I bow to all the guards MK Stalin

காவல் பணியை தியாகமாய் செய்து வரும் காவலர்கள் அனைவருக்கும் தலை வணங்குகிறேன் - மு.க.ஸ்டாலின்