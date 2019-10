மாநில செய்திகள்

நாங்குநேரி தொகுதியில் பரபரப்பு: காரில் கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.1½ லட்சம் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை நடவடிக்கை + "||" + In the Nankuneri constituency Brought to the car lakh seized

நாங்குநேரி தொகுதியில் பரபரப்பு: காரில் கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.1½ லட்சம் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை நடவடிக்கை