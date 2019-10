மாநில செய்திகள்

7 பேர் விடுதலை குறித்த மனு: கவர்னரிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வரவில்லை -அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + 7 petition for release Rejected From the Governor House No official announcement has been made by the government Minister Jayakumar

