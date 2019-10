மாநில செய்திகள்

ரஜினி கட்சி ஆரம்பித்தாலோ பாஜகவில் சேர்ந்தாலோ தமிழகத்திற்கு எந்த நன்மையும் இல்லை- கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + Tamil Nadu has no benefits if Rajini starts or joins BJP, - Tamil Nadu Congress Chairman KS Alagiri

