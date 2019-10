மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை + "||" + There is no change in the price of petrol and diesel in Chennai

சென்னையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை