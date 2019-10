மாநில செய்திகள்

கடந்த ஆண்டு போலவே கட்டுப்பாடுகள் விதிப்புதீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்க 2 மணி நேரம் மட்டுமே அனுமதிகாலை 6-7 மணி; இரவு 7-8 மணி + "||" + Restrictions imposed just like last year Diwali is only allowed for 2 hours for crackers

கடந்த ஆண்டு போலவே கட்டுப்பாடுகள் விதிப்புதீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்க 2 மணி நேரம் மட்டுமே அனுமதிகாலை 6-7 மணி; இரவு 7-8 மணி