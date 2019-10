மாநில செய்திகள்

இந்தியன்-அலகாபாத் வங்கி இணைப்பால் வேலை இழப்பு வராதுஇந்தியன் வங்கி நிர்வாக இயக்குனர் பத்மஜா சுந்துரு பேட்டி + "||" + Indian-Allahabad Bank merger does not result in job loss

