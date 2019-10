மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தி.மு.க., சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க.: நாங்குநேரி, விக்கிரவாண்டி தொகுதி மக்களின் மனநிலை 5 மாதங்களில் மாறியது ஏன்? அரசியல் கட்சிகள் இடையே குழப்பம் + "||" + The mood of the people Why it changed in 5 months Confusion between political parties

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தி.மு.க., சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க.: நாங்குநேரி, விக்கிரவாண்டி தொகுதி மக்களின் மனநிலை 5 மாதங்களில் மாறியது ஏன்? அரசியல் கட்சிகள் இடையே குழப்பம்