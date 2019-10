மாநில செய்திகள்

இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க. அமோக வெற்றி: வெறிச்சோடிய அண்ணா அறிவாலயம், தொண்டர்கள் இல்லாததால் சத்தியமூர்த்தி பவன் காலியானது + "||" + ADMK to win by-election Success Lack of volunteers Sathyamoorthy Bhawan is empty

இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க. அமோக வெற்றி: வெறிச்சோடிய அண்ணா அறிவாலயம், தொண்டர்கள் இல்லாததால் சத்தியமூர்த்தி பவன் காலியானது