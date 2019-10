மாநில செய்திகள்

இடைத்தேர்தல்: விக்கிரவாண்டி, நாங்குநேரியில் ஓட்டு எண்ணிக்கை 2 தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க. வெற்றி - சட்டசபையில் அ.தி.மு.க.வின் பலம் 125 ஆக உயர்ந்தது + "||" + Byelection Vikravandi, Vote count in Nanguneri ADMK in 2 volumes the Success

